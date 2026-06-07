◇米女子ゴルフツアー全米女子オープン第3日（2026年6月6日カリフォルニア州リビエラCC＝6641ヤード、パー71）13位から出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は4バーディー、1ボギーの68で回り、通算4アンダーに伸ばした。ホールアウト時点でトップと2打差の4位。1番パー5で2オンに成功してバーディーで滑り出した。5番は1・5メートルにつけてスコアを伸ばした。10番でアプローチをミスしてボギーを叩いたも