週刊ヤングジャンプ『制コレ24』メンバーで、現在グラビアで活躍中の小森香乃が、1st DVD「純白の17歳」（リバプール）を発売。今回本作よりChapter4 「まっすぐな青」が、動画配信サービス「アイドル・オン・デマンド」にて4K高画質で独占先行配信が開始された。 グラビアをはじめ、女優育成プロジェクト『アクトレス・インキュベーション』14期メンバーとして定期的に舞台に出演、2025年10月公開ログインして続きを読むThe post