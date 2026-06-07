俳優の賀来賢人（36）が3日、俳優・仲里依紗（36）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。互いの「バッグの中身」を見せ合う企画を行うなかで、“Myシール帳”が披露された。【動画】「すてきパパ」「かわいすぎる」持ち歩く“Myシール帳”を披露する賀来賢人※14分10秒頃〜2人は同い年であり、俳優として“駆け出し時代”からの友人。かねてから出演オファーしていたという仲は「やったー」と大喜びで、互いの「カバンの中身」