鹿児島県（奄美地方除く）に発表されていたレベル4土砂危険警報は、午前9時30分にレベル2土砂注意報に切り替わりました。レベル2土砂注意報大隅地方（継続）鹿児島・日置（解除）甑島（解除）種子島地方（解除）屋久島地方（危険警報から注意報）