All About ニュース編集部では、2026年5月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、タレントに関するアンケートを実施しました。その中から、「親の七光り」を感じさせない、実力派だと思う二世タレントランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：長澤まさみ／115票2位にランクインしたのは、俳優の長澤まさみさんです。映画『世界の中心で、愛をさけぶ』や『キングダム』『コンフィデ