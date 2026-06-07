○カージナルス6−5レッズ●＜現地時間6月6日ブッシュ・スタジアム＞セントルイス・カージナルスが同地区最下位シンシナティ・レッズとの本拠地3連戦を勝ち越し。ラーズ・ヌートバー外野手（28）は途中出場で決勝の1号本塁打を放った。ヌートバーは6回裏から代打出場。この打席は申告敬遠されるも、1点を追う8回裏に一死二塁の好機で第2打席を迎えると、カウント1-2から3番手左腕モルの甘く入ったスイーパーを振り抜