周知の通り、日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップの初戦でオランダ代表と対戦する。グループF最大の強敵の中で、脅威となりそうなひとりが、197センチの体躯を誇るFWウォウト・ヴェフホルストだ。前回のカタールW杯で、優勝したアルゼンチンから２ゴールを奪った大型ストライカーについて、同僚のDF板倉滉に話を訊くと、こう印象を語ってくれた。「彼はボックス内でのワンタッチのシュートや強さ、正確さがあり、