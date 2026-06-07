現地６月14日の北中米ワールドカップ初戦オランダ戦まで、カウントダウン状態に突入した日本代表。３日からスタートしたモンテレイでの事前合宿では、暑熱対策を含めたコンディショニングが最重要テーマと位置づけられている。しかしながら、４・５日の夕方の練習では、雨の影響もあって気温が低下。特に降雨のなか、練習がスタートした５日は気温26度という涼しさだった。「もうちょっと暑ければ有難い」と冨安健洋（アヤック