きょう7日放送のMBS・TBS系『情熱大陸』（後11：00）は、「病院専属シェフ／山田康司」を届ける。【写真】東大中退の異色経歴…『情熱大陸』に登場する山田康司シェフ長野に、“予約のとれない人間ドック”と話題の病院がある。丸子中央病院。その理由の一つは、山田シェフの料理があるから。牛ヒレ肉のローストビーフ、特産品の朝鮮人参が入った鶏肉のスープ…高級店にもひけを取らないランチがセットになった人間ドックは1年