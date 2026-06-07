女優の川島海荷（32）が6日、自身のインスタグラムを更新。仲良し女優とディズニーシーを満喫する姿を公開した。「わぁ！！！！25周年」と記し、東京ディズニーシーでのショットを披露した。「ブルーテイストなのが可愛すぎて、、#ディスニーシー」としつつ、女優の中上サツキとのツーショットなどもアップした。この投稿に、ファンからは「やっぱり海ちゃんカラーが最高に似合ってるしいいねー！」「極上に美しい」「素