フリーアナウンサー膳場貴子は7日、MCを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に生出演。高市早苗首相の陣営が昨年の自民党総裁選で他候補を中傷する動画を作成し投稿したとする「週刊文春」の疑惑報道で、首相の秘書と動画を作成したとされる男性との会話の音声が「文春オンライン」で公開されたことを受け、国会で音声の確認を再三求められた高市首相が論点をずらすような反応を続けた様子に、「ん？」と疑問を呈し