サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（１１日開幕）に臨む日本代表は６日（日本時間７日）、メキシコのモンテレイ近郊で合宿４日目を迎えた。練習開始前には、現地の子どもたち６５人、その保護者たちと記念撮影。突如泣きわめく子供にＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝が神対応を見せた。和やかな記念撮影で突如、泣き声が響いた。ＤＦ冨安健洋の前方にいた男の子が突如「写真撮りたくない〜」と大泣き。慌ててなだめる冨安に長友