YouTubeのMBSアナウンサー公式チャンネル「ウラオモテレビ」が7日までに更新され、アナウンスセンター長の西靖アナが出演。異動になったことを伝えた。【写真】「ほぼ転職レベル」アナウンスセンター長からの異動を伝えた西靖アナ現在アナウンスセンター長を務める西アナが動画に登場し「異動します」と報告した。「私32年まるまるアナウンサーをやっておりまして33年目に突入したところなんですけれども、なんとアナウンサー