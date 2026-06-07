【モンテレイ（メキシコ）６日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表のメキシコ・モンテレイ事前合宿４日目がスタートした。＊＊＊練習開始前には、選手たちが、モンテレイ在住で現地の日本人補習校などに通う幼稚園から中学生までの計６５人の子どもたちと交流。子どもたちから「ブラボー」と声をかけられると、“本家”のＤＦ長友佑都も笑顔で「ありがとう」と応えた。その後、記念