ラウンド直前のパター練習法 練習グリーンで、スタンスの足先から足先と足の外側から外側の２つがどれくらい転がるかを確認しましょう。なるべく平坦なところで行い、何歩分転がったか歩測します。それがわかったら上りと下りのラインでプラスマイナス何歩分か確認しましょう。 ロングパットの練習法 目標から5歩、10歩、15歩のところにボールを置き、近い距離から順に打ちます。これ