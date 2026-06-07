仕事で自家用車を使うのが当たり前だった――。パート勤務が決まり、初出勤した女性。しかし、職場では自家用車を「まあまあな頻度」で業務に使うよう求められたといい、保険や車両使用手当について質問したところ、会社側は「キョトン顔」だったとSNSで明かしました。投稿では、ガソリン代は支給されるものの、事故時の保険対応や車の減価償却などについて十分な説明がなかったといいます。「今の状況では働けない」と退職を決め