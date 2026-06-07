元中日監督の落合博満氏が７日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。６日に甲子園球場で行われた阪神−楽天戦でストライク、ボールの判定に抗議し退場処分を受けた森下翔太外野手について言及した。落合氏は退場となったシーンを踏まえた上で「これはねジャッジするのが審判。審判が一度、ストライクと言ったことに選手が不服を言っちゃいけないんです。何か気に障るようなこと言ったんでしょう。それで退場ということなん