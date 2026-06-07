[高校サッカー・マン・オブ・ザ・マッチ][6.5 U-16IND CUP第2節 U-16日本代表 3-1 U-16フランス代表 J ヴィレッジスタジアム]「第1戦で途中出場した他の選手たちが結果を残している中で、自分だけ結果を残せてなかったので、今日は1得点1アシストの結果を残せて良かったです」FWオツコロ海桜(昌平高)は、U-16フランス代表を3-1で破った試合の後で、そう言って笑顔を浮かべた。3日に福島県で開幕した「U-16インターナショナルド