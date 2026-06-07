かつて横浜F・マリノスや柏レイソルでプレーし、ワールドカップ2大会に出場した元韓国代表DFユ・サンチョルさんがこの世を去って5年が経った。【写真】日本を熟知する“韓国サッカー界のカリスマ”が見たニッポンとJリーグユ・サンチョルさんは2021年6月7日にこの世を去った。49歳だった。1971年10月18日生まれのユ・サンチョルさんは、大学卒業後の1994年に韓国Kリーグの現代（ヒョンデ）ホランイ（現・蔚山HD FC）でプロデビュー