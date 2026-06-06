繊維専門商社のヤギ、兵庫県の播州先染め織物工場 東播染工、ヤギの子会社であるテキスタイルメーカーのイチメンの3社が、合同で運営する新たなテキスタイルブランド「ザ ファースト セント オブ グラウンド（The First Scent of Ground）」を立ち上げた。ファーストコレクションとして、2027年春夏シーズン向けの生地3種を発表した。【画像をもっと見る】新ブランドは、テキスタイルの生産背景の中でも、特にどのような「糸」