元AKB48で女優・歌手の河西智美（34）が6日、自身のインスタグラムを更新。タレントで実業家の板野友美（34）との「ディズニーデート」を報告した。「友とベビちんと私と娘ちゃん4人で久しぶりにディズニーデートしたの」と板野との自撮りショットを披露。「友とは10代から数えきれないくらいディズニー行ったけど、特にシーに行くことが多かったから並んでる間にずっと思い出話しちゃって爆笑してた（本当むりw一緒に