日本代表のMF田中碧（リーズ）が、特注品の「輪島塗すね当て」で北中米W杯に臨む。24年1月に発生した能登半島地震で被災した石川県輪島市の職人とともに約1年かけて共同製作。黒地のすね当ての片方には八咫烏（やたがらす）、もう片方にはフェニックスが描かれている。被災地に2度足を運び、復興支援活動を行ってきた縁で実現した。「自分たちが一生懸命戦って、何か勇気を受け取ってもらえたら。もちろん結果もそうだし、