お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）が7日までに自身のインスタグラムを更新し、大物タレント、大物お笑い芸人とのゴルフショットを披露した。ハッシュタグで「おちゃめなセンパイと岡田」と添えると、ゴルフ場で、所ジョージに顔をつかまれ、何とも言えない表情を見せる自身と、寄り添い叫ぶかのような表情を見せるお笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武の3ショットをアップ。続けて「すべらないようにしないと」と