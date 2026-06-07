バレーボール男子日本代表のロラン・ティリ監督が７日、１０日に開幕するネーションズリーグ（ＶＮＬ）１次リーグ中国大会（中国・臨沂）への出国前に羽田空港で取材に応じた。「選手のフィジカルも良い。モチベーションも高い。集中力高く練習をこなした。高い質を保てた」と今季初戦へ準備を整えた。５月２８日には、日本代表の佐藤駿一郎容疑者が乾燥大麻を所持した疑いで逮捕された。チームに激震が走る事件だったが、指揮