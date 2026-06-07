マイリー・サイラスの妹でシンガーソングライターのノア・サイラスが、幼なじみのフランキー・ジョナスとおそろいで、『崖の上のポニョ』のポニョと宗介をデザインしたタトゥーを入れた。【写真】かわいくキャプションを添えて、名シーンを刻んだタトゥーを披露現地時間5月29日、共同でインスタグラムを更新した二人は、日本語で「ポニョ、宗介が好き！」とキャプションを添えて投稿。ひじの内側に、人間の身体を手に入れたポ