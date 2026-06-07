五輪卓球女子３大会連続メダリストの石川佳純さん（３３）が、番組のオフショットを更新した。７日までに自身のインスタグラムを更新し「『ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！』に出演させていただきます。１００人食堂というコーナーで兵庫県宍粟市千種町にお邪魔しました！ぜひご覧下さい」と報告。頭にピンクのバンダナを巻いたエプロン姿を披露している。２０２３年５月に引退表明した石川さん。選手時代からどんどんイメージを変え