◆米大リーグアストロズ１３―２アスレチックス（６日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）アストロズの今井達也投手が６日（日本時間７日）、本拠のアスレチックス戦に先発。５回２失点で３勝目（３敗）を挙げた。「フォームの中でリズムとタイミングをバランスよく投げることだけ意識して投げれたかなと思います」と今井。同地区対決勝ち越しを決め「昨日勝って、なんとか連勝して、チーム全体として勢いに乗って