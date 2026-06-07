【モンテレイ（メキシコ）６日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に向けメキシコ・モンテレイで事前合宿中の日本代表は６日、メキシコ１部ティグレスの練習場でトレーニングを行った。本来、同合宿はすべてティグレスのグラウンドで練習を予定していたが、ピッチ不良のために前３日間は別のグラウンド（初日・大学施設、２、３日目・メキシコ１部モンテレイのグラウンド）を使用。この日はモンテレイのグラ