女優の手塚真生が6日までに自身のインスタグラムを更新。オーダーして仕上がった特注鞄を披露した。 【写真】すごっ！手塚がオーダーしたものすごい鞄 本好き、文具好きとして知られる手塚だが「①特注の～②カバンでござる！」としてアップしたのは、なんと「厚め単行本用のカバンだよ」とブックカバーがそのまま鞄になったもの。正面から見れば、持ち手とショルダー