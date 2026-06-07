女優のアナ・ケンドリックが、「女優エヴリンの七人の夫」の映画化作品で監督を務める。テイラー・ジェンキンス・リード氏による2017年の同ベストセラーの映画化に向けては、ネットフリックスが長年取り組んできたが、「ピッチ・パーフェクト」などでおなじみの女優のアナがメガホンを取ることになったとデッドラインは報じている。 【写真】ひそかに破局してた人気俳優とアナ・ケンドリック ネッ