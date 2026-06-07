自身初となる「リアル二刀流」は不発に終わった。【もっと読む】新庄監督にガッカリ…敗戦後の「看過できない発言」日本ハムの柴田獅子（20）が5日の広島戦で、「7番・投手」として今季初登板。プロ2年目にして初の投打同時出場で勝利投手となれば、大谷（現ドジャース）ですら叶わなかった偉業――だったが、現実は厳しかった。投手としては降りしきる雨の影響か抜け球が多く、制球に四苦八苦。さらに広島打線にファールで