最初は、会社（吉本興業）の人に誘われてやったんですよ、ゴルフ。33、34歳くらいのときかな。相方のおさむも一緒やった。ハーフ70くらい叩いたかな。後半は65くらいやったけど、「面白いか？これ？」という感じでした。【ゴルフ面白い】鎧塚俊彦さん（1）毎週火曜日は「2人の日」…始まりは亡き妻で女優の川島なお美さんとの約束だった一気にゴルフにハマったのは、だいぶ経ってからですね。もともと野球（プロ野球選手を目