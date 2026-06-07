【桧山珠美 あれもこれも言わせて】大谷夫妻が見ていた配信ドラマNetflix「忍びの家」人気のワケは「三拍子揃う」ことテレビでやたらと賀来賢人を見かける。「ぐるナイ」「突然ですが占ってもいいですか？」「しゃべくり007」「日曜日の初耳学」「櫻井・有吉THE夜会」他……。まるでテレビジャックの様相。自らプロデュースした映画「Never After Dark/ネバーアフターダーク」のプロモーションに奔走しているらしい。しかも、