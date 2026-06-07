チュニジアはベルギーとの親善試合に0-5で敗戦チュニジア代表は現地時間6月6日、ワールドカップ2026に向けた最終準備として敵地でのベルギー代表との親善試合に臨み、0-5と大敗を喫した。現地スポーツメディア「Kooora」は、この結果についてチュニジア代表がワールドカップを前に「精神的な打撃を受けた」と伝えている。試合はキング・ボードワン・スタジアムで行われ、ホームチームであるベルギーに圧倒される展開となった。