李在明（イ・ジェミョン）大統領は6日、第71回顕忠日追悼式に参加し「礼遇と補償は言葉ではなく実践でする。みんなのための特別な犠牲にはそれに見合った特別な補償がともなわなくてはならない」と明らかにした。李大統領は顕忠日の追悼辞で「烈士の精神を賛え相応の礼遇を尽くすのは生きている私たちが当然しなければならない社会的責務」としてこのように話した。続けて「献身に対する礼遇は国家共同体を維持し前に進む原動力。