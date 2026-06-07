昨年、世間を揺るがせたTOEIC不正受験事件では、組織的な替え玉受験やカンニングが発覚し、中国籍の大学院生など解答役やリクルーターなどが逮捕される事態にまで発展した。こうしたなか、国内では別の試験のカンニング業者が暗躍し始めた。手口と実情を探るため、業者に接触した！◆手のひらに忍ばせたスマートウォッチを袖口からそっと出して……「7月JLPT、緊急救済、焦っている人、ラッキーな方法で合格」2月頃から、中