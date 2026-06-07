レッドソックスの吉田正尚外野手（32）は6日（日本時間7日）、ニューヨークでのヤンキース戦に「5番・DH」で出場する予定だったが、試合は降雨のため中止になった。この日のゲームは8月29日（同30日）に組み込まれ、同日はダブルヘッダーとなる。この日の試合前、吉田はキャッチボールの後にフリー打撃に臨み、右翼に軽々と柵越えするシーンも見られた。ヤンキースの先発は右腕ウォーレンには4打数3安打と相性がよく、ヤンキー