―［言論ストロングスタイル］― 皇位継承問題で党派間の立場が整理され、今国会での皇室典範改正が射程に入ったかに見えた。ところが6月2日、朝日新聞は衆参正副議長の取りまとめ原案に「旧皇族の男系男子を皇族とする対象者は15歳以上」との限定が盛り込まれていると報道。皇室史研究家・倉山満氏は「15歳以上の根拠を答弁できなければ、今国会での典範改正を見送りもありうる」と警鐘を鳴らす（以下、倉山満氏による寄稿）。