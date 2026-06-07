大雨の影響で水たまりができた宮崎市内の繁華街＝7日午前前線などの影響で九州南部では大雨となり、気象庁は7日、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意するよう求めた。宮崎県と鹿児島県では7日昼前にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる可能性がある。西日本は大気が非常に不安定な状態が続く見通しで、四国でも警報級の大雨となる可能性がある。気象庁によると、前線が中国大