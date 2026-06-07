特殊詐欺に加担したとして2023年10月に逮捕され、その後有罪判決を受けた池田純矢受刑者が7日、自身のXを更新し、長文メッセージを発信した。【画像】池田純矢「何とか日々を生きています」長文メッセージ全文「続・今でもファンで居てくれるあなたへ」と題し、2枚、1000字超にわたり、心境と現状をしたためた。その中では「お久しぶりです。池田純矢です。随分と時間が経ってしまいましたがお元気でしょうか？楽しい毎日を