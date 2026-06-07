中国の海事当局は6日、台湾東部の海域で特別取り締まりを行いました。中国は、日本とフィリピンが海洋境界の画定交渉の開始で合意したことに反発を強めています。国営新華社通信によりますと、交通運輸省の指揮下にある海事局などは6日、台湾東部の海域で海上交通の特別取り締まりを実施しました。中国側は今回の取り締まりは、「日本とフィリピンが海洋境界の画定交渉の開始を一方的に宣言し、中国の主権と海洋権益を著しく侵害し