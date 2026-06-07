11日開幕のW杯北中米大会に向けてメキシコ・モンテレイで事前合宿中の日本代表が7日（日本時間8日）に完全非公開でU―19日本代表と練習試合を行うことになった。今合宿で使用した3つの会場の中で最もピッチ状態がよかったメキシコ1部モンテレイの練習場で実施する。試合後は森保監督が事前合宿を総括する取材対応を行うが、選手の対応はない。日本は5月31日の壮行試合アイスランド戦を最後に1度も国際Aマッチを行わずに14日