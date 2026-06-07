お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）が6日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。若手時代を語った。ラジオでも共演中のアンタッチャブル・柴田英嗣と“仲良しバスツアー”と題し都内をめぐり、車中ではMC・かまいたちとトーク。02年にM-1グランプリで優勝するまでの若手時代について、「完全アウェー状態やった」と振り返った。90年代の大阪は、吉本興業の伝説的劇場「心斎橋