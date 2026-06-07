ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）、本拠でのエンゼルス戦前にかつての仲間と交流の場を持った。大谷は試合前、グラウンドでキャッチボールを行い調整。約70メートルの距離でじっくりと遠投を行い、終盤には約20メートルの距離でワンステップ入れて、約10分間の投球を行った。打撃練習の打球をデータ分析担当で通訳も務めるウィル・アイアトン氏がキャッチして、大谷を守るとスタンドからは大きな拍手が。