「拭く」は「福」。そんな語呂合わせから生まれた“拭く活”を提唱し、SNSで共感を呼んでいるのが整理収納アドバイザーのヤスキチさんだ。日々の掃除をもっと気軽に、もっと前向きなものへ─その発想が、多くの人の心をつかんでいる。【写真】拭吸水性、吸油性、速乾性も抜群！拭き活におすすめの「びわこふきん」拭くだけで整う“拭く活”の力「ふきんを手に取り、ただ拭く。それだけで暮らし方が変わりました」そう語るヤスキ