ロシアのクラスノダール地方の石油貯蔵施設で起きた火災＝6日/@ZelenskyyUA/X（CNN）ウクライナは6日未明、ロシアの製油所や軍事施設に対して大規模なドローン（無人機）攻撃を仕掛けた。クレムリン（ロシア大統領府）肝いりの国際フォーラムが最終日を迎えていたサンクトペテルブルク一帯でも、複数の施設が攻撃対象となった。ウクライナ軍によると、攻撃目標には海軍施設や石油貯蔵施設、ターミナルが含まれていた。ウクライナの