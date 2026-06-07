「広島７−４オリックス」（６日、マツダスタジアム）広島打線が坂倉、持丸の一発などオリックス投手陣から７点を奪い、森下−高−中崎の継投で逃げ切った。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「初回から飛ばしていった森下の闘争心」を第一の勝因に挙げ、低調だった打線の噴火を促したと評価した。◇◇森下の気迫あふれる投球が打線に火をつけたんじゃないか。この試合にかけているというような闘争心が凄く伝