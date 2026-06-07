自動車税は、毎年同じ金額とは限りません。車の年式や排気量、購入した時期、減税の終了などによって、前年より高くなることがあります。特に見落としやすいのが、古い車にかかる「重課」と、前年だけ税額が安くなっていたケースです。この記事では、自動車税が上がる主な条件と、納付書を見たときに確認したいポイントを解説します。 自動車税は車の排気量や年式で決まる 自動車税は、毎年4月1日時点で車を持って