人気のスポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」より、マーベルとの新たなコラボレーションとして、マイティ・ソーとロキをイメージした限定フレーバーのImpactホエイプロテイン2種がアジア限定で登場だ。 トレーニングは、自分自身との戦い。ヒーローたちが限界を超えて立ち上がるように、あなたの一歩も、毎日のひと振りから始まる。今回登場する2つのアジア限定