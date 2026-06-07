遺品整理の最中にタンス預金として保管されていた現金が見つかることがあります。タンス預金が見つかったとき、どう対応すればよいか分からないという方もいるでしょう。 そこで、母の死後、遺産分割前にタンス預金が出てきたという事例をもとに、タンス預金と相続について考えていきます。 タンス預金も通常通り遺産として扱うのが基本 家族の死後、その方の管理していた現金が見つかった場合、その現金は基本的